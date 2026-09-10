Rubio Pharma se deslindó del caso de los “sueros vitaminados” en Hermosillo, Sonora, luego de que sus productos fueran relacionados con los tratamientos administrados por el médico Maximiano Verduzco.

José Luis Rubio Pino, director de la empresa, aseguró que Rubio Pharma únicamente vendió un paquete de productos a Maximiano Verduzco, por lo que rechazó cualquier responsabilidad en los hechos investigados ante la muerte de al menos 8 personas.

Rubio Pharma niega responsabilidad en el caso

De acuerdo con la postura de José Luis Rubio Pino, director de Rubio Pharma, la empresa no comercializa productos identificados como “suero” o “suero vitaminado”, además, sostuvo que la prescripción y aplicación de tratamientos médicos corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.

Rubio Pharma también rechazó que esté protegiendo al médico relacionado con el caso y señaló que se encuentra dispuesta a colaborar con las autoridades como la Secretaría de Salud de Sonora, para esclarecer lo ocurrido.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Rubio Pharma se deslinda del caso de los “sueros vitaminados” en #Hermosillo.



José Luis Rubio Pino, director de la empresa, aseguró que únicamente vendieron un paquete de productos a Maximiano Verduzco y rechazó cualquier responsabilidad en el caso. También negó… pic.twitter.com/BydTXXPNql — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 10, 2026

La postura de la farmacéutica ocurre mientras continúa la investigación por los fallecimientos registrados en Hermosillo, Sonora, luego de que varias personas recibieran tratamientos intravenosos conocidos como sueros vitaminados por parte de Jesús Maximiano Verduzco.

La Fiscalía de Sonora aseguró previamente medicamentos, soluciones médicas e insumos durante cateos, mientras que muestras de los productos fueron trasladadas a la Ciudad de México para ser analizadas por laboratorios especializados de Cofepris.

Las autoridades buscan determinar la composición de las sustancias y establecer si existe una relación entre los productos administrados y los fallecimientos. Posteriormente, la investigación también contempló una posible contaminación bacteriana de los tratamientos.