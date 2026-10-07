La Fiscalía de Sonora ha informado que Jesús Maximiano Verduzco señalado por el caso de los sueros vitaminados que dejó 8 muertos ha sido puesto en prisión preventiva por homicidio ligado a mala praxis médica.

“En relación con la audiencia inicial de Maximiano “N”, el Ministerio Público formuló imputación por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica, al exponer los datos de prueba y solicitó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada la cual fue otorgada por el Juez”. Fiscalía de Sonora

Jesús Maximiano Verduzco permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo como medida cautelar, Sonora mientras continúa el proceso, detalló la Fiscalía del Estado.

Audiencia de Jesús Maximiano Verduzco continuará el 10 de octubre

Tras la prisión preventiva para Jesús Maximiano Verduzco por homicidio ligado a mala praxis médica, la Fiscalía de Sonora precisó que la próxima audiencia será el 10 de octubre mediante sala virtual.

Luego de que la defensa de Jesús Maximiano Verduzco solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado.

Asimismo, se reveló que durante la audiencia inicial el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba recabados, relacionados con la posible mala praxis de Jesús Maximiano Verduzco.

Mala praxis de Jesús Maximiano Verduzco en la que se detalló derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias.

Tras la medida cautelar a Jesús Maximiano Verduzco con prisión preventiva, la dijo que continuará informando sobre los avances de este proceso, conforme se desarrollen las etapas correspondientes.