Vinculan a proceso a Daniel Humberto por narcomenudeo; lo señalan como auxiliar de Verduzco

Daniel Humberto fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo, sin embargo, se le señala como auxiliar de Maximiliano Verduzco, responsable de los sueros vitaminados.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer la vinculación a proceso, aunque no menciona si existe un proceso por su relación con Maximiliano Verduzco.
Además de dichos delitos, la Fiscalía de Sonora también está investigando la posible adulteración de una prueba, por parte de la defensa de Daniel Humberto.
Daniel Humberto, presunto auxiliar de Verduzco, es vinculado a proceso por narcomenudeo
La tarde del jueves 13 de agosto, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que Daniel Humberto fue vinculado a proceso en audiencia llevada a cabo el miércoles 12 de agosto.
Asimismo, se concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, ya que el juez acreditó que hay pruebas suficientes en su contra por posesión de droga.
La Fiscalía de Sonora apuntó a su vez que se recibió un video de parte de la defensa de Daniel Humberto que podría estar alterado por lo que investigarán su posible manipulación.
De acuerdo con lo explicado, el análisis técnico de los diversos materiales audiovisuales para su defensa encontró que un video tenía una pista de texto incrustada.
Este hecho significaría que la prueba se incorporó de manera posterior a la debida entrega a la Fiscalía, por lo que se buscará a un posible responsable de la manipulación.
Daniel Humberto llevará su proceso en libertad: confirman medida cautelar tras vinculación
La Fiscalía de Sonora también dio a conocer que Daniel Humberto no obtuvo prisión preventiva como medida cautelar, por lo que llevará el proceso en libertad provisional.
Esto fue confirmado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Rafael Acuña Griego, quien añadió que se debe al delito que se le imputa, narcomenudeo.
Sin embargo también reiteró que Daniel Humberto deberá acudir periódicamente ante alguna autoridad judicial a firmar, aunque no se ha dado a conocer el plazo determinado por el juez.