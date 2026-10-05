El caso de los sueros vitaminados en Sonora sumó un nuevo capítulo luego de que las autoridades informaran que el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, investigado por su presunta relación con la muerte de ocho pacientes, se encuentra en estado delicado de salud tras someterse a una amputación.

La información fue confirmada por mandos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes señalaron que Jesús Maximiano Verduzco Soto ya presentaba un padecimiento previo.

El médico se entregó voluntariamente después de permanecer varios meses prófugo mientras avanzaban las investigaciones en su contra.

Médico implicado en caso de sueros vitaminados está delicado; revelan que fue amputado

En medio de los reportes oficiales que se emitieron luego de la detención de Jesús Verduzco, autoridades de Sonora revelaron que el médico se encuentra delicado de salud.

Sobre el tema, Carlos Alberto Flores, titular de la AMIC Sonora, declaro que tras la detención del implicado en el caso de los sueros vitaminas, fue amputado de forma reciente.

Sin embargo, al revelar el estado del médico, el funcionario no ofreció mayores detalles sobre el padecimiento por el cual Jesús Verduzco fue sometido al proceso en cuestión.

Por otro lado, sostuvo que en seguimiento al caso, se ejecutaron una serie de cateos que derivaron en distintas detenciones por encubrimiento del imputado y por las que dijo, se habría generado un pleito familiar.

Jesús Verduzco se entregó tras 6 meses prófugo

La mañana del lunes 5 de octubre, autoridades de Sonora informaron que el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto se entregó voluntariamente tras permanecer casi seis meses prófugo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) mantenía vigente una orden de aprehensión y una recompensa de 500 mil pesos debido a las acusaciones en su contra por la muerte de 8 pacientes.

Sobre la entrega, se informó que Jesus Verduzco se presentó ante elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en las instalaciones oficiales de la fiscalía estatal, donde fue custodiado.

Tras notificarle sus derechos constitucionales, el sujeto quedó formalmente a disposición del juez de control para iniciar las audiencias iniciales donde se determinará su situación jurídica.