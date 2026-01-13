Imputan por homicidio a Waldo’s tras incendio en Hermosillo

Juez imputa a Waldo’s por homicidio tras incendio de su sucursal en Hermosillo, Sonora donde perdieron la vida 24 personas.

El periodista Michelle Rivera informó que un juez en Hermosillo imputo a Waldo’s por homicidio tras la muerte de 24 personas por explosión del pasado 1 de noviembre en su sucursal de Sonora.

De acuerdo con el periodista, estas son las conductas delictivas en las que incurrió Waldo’s y que enumeró el juez:

Omisión de mantenimiento desde el 2022 Ignorar advertencias técnicas por tres años y que habían derivado en la explosión Sucursal indebidamente abierta al público, al no contar con reglamento interino de protección civil Exhibición de dictamen de Protección Civil apócrifo

La imputación por homicidio a Waldo’s se da después de que familiares de las 24 personas fallecidas y 15 lesionadas por el incendio denunciaron retrasos en el proceso legal.

Revelan las personas que probablemente queden vinculadas a proceso por el incendio de Waldo’s de Hermosillo

A través de su cuenta de X, el periodista Michelle Rivera compartió el calendario de audiencias por el caso del incendio en Waldo’s de Hermosillo.

Según el periodista, las personas mencionas seguramente quedarían vinculados a proceso por la tragedia en Waldo’s:

Emanuel

José Luis

Martín Manuel

Juan Manuel

Joaquin

Carlos Jesús

Jesús Ángel

Armando

Jesús Fabián

Michelle Rivera destacó que la última audiencia se llevaría a cabo las 14:30 horas, marcando así el final de esta parte del proceso.

Cabe recordar que el 24 de diciembre, la Fiscalía dio a conocer que un Juez Penal libró 25 órdenes de aprehensión relacionadas con la carpeta de investigación, de las cuales siete ya han sido ejecutadas.

Registros oficiales señalan que varias de las personas detenidas han sido puestas en libertad por decisión judicial.

Entre los señalados se encuentran personas vinculadas con la operación del establecimiento y funcionarios públicos que tuvieron participación en procesos administrativos asociados a la tienda.