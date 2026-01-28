El lunes 26 de enero fueron vinculados a proceso siete personas, entre ellas el representante de Waldo’s por el incendio en la tienda de Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre de 2025.

Fueron 48 horas de audiencia —diversificadas en tres semanas— iniciadas el 13 de enero, derivado del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, en donde murieron 23 personas.

Representante de tienda Waldo’s es vinculado a proceso por incendio en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró la vinculación a proceso contra el representante de Waldo’s y seis personas por el incendio de la tienda en Hermosillo, por los delitos:

Homicidio culposo

Lesiones

Daño

Aborto (derivado de la muerte de una mujer embarazada)

Incumplimiento de un deber legal

Uso de documentos falsos

La investigación complementaria se llevará a cabo durante seis meses, aunque se desconoce la fecha fijada de la próxima audiencia, así como los nombres de los siete vinculados a proceso.

Asimismo, se decidió que se mantendrá la medida cautelar que permite a los seis vinculados llevar el proceso en libertad, aunque el representante de Waldo’s se quedará en prisión preventiva.

Explosión en Waldo's Hermosillo (Cortesía)

Caso Waldo’s Hermosillo: juez de control decide no vincular a proceso a dos de los imputados por el incendio

El juez de control encargado del caso de Waldo’s Hermosillo decidió no vincular a dos de las personas imputadas por el incendio ante la falta de elementos para acreditar su responsabilidad.

La Fiscalía de Sonora apelará dicha decisión de no vincular a proceso a una de las dos personas; sin embargo, la presunta conducta delictiva de la segunda quedaría fuera de tiempo para ser juzgada.

De momento, no se han dado a conocer los nombres de los siete vinculados a proceso —de los nueve imputados inicialmente— aunque se presume que no se trataría de los encargados de Protección Civil.

Las personas vinculadas a proceso no podrán dejar Sonora y deberán presentarse de manera periódica ante las autoridades, así como dar una garantía económica.