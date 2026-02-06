Autoridades federales investigan a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte del caso Waldo’s de Hermosillo, en el estado de Sonora.

Fue el propio delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, quien confirmó la carpeta de investigación contra trabajadores de la CFE por su presunta responsabilidad en el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo.

FGR investiga a trabajadores de la CFE por Caso Waldo’s de Hermosillo

Según informó Francisco Sergio Méndez, como parte de las indagatorias por el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, la FGR inició una carpeta de investigación contra trabajadores de la CFE señalados por los delitos de:

Homicidio

Lesiones

Daños

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público de Sonora solicitara dicha investigación a la FGR, debido a que señalaría la presunta responsabilidad del personal de la CFE en el siniestro.

Explosión en Waldo's Hermosillo (Cortesía)

De acuerdo con el delegado, la FGR solicitó pruebas periciales de laboratorios con alta tecnología con el fin de deslindar responsabilidades.

Asimismo, se realizan otras indagatorias con el fin de obtener avances en el caso del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, en donde murieron 24 personas y más de 10 resultaron heridas.

Francisco Sergio Méndez reiteró ante medios de comunicación que hace pocos días realizaron la recepción del expediente, por lo que aún se encuentran analizando su contenido con detenimiento.