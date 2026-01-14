Luego de casi 20 horas de audiencia, juez determinó que todos los imputados por incendio en Waldo’s de Hermosillo, Sonora seguirán su proceso en libertad.

Será el próximo lunes 19 de enero que se resuelva la situación jurídica de los imputados por el incendio en Waldo’s ocurrido en noviembre de 2025 donde murieron 24 personas.

Juez determina que imputados por incendio en Waldo’s de Hermosillo seguirán proceso en libertad

Tras una audiencia de casi 18 horas a puerta cerrada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la imputación de ocho personas físicas, así como la persona moral titular de la sucursal Waldo’s siniestrada.

Imputados por incendio en Waldo’s de Hermosillo seguirán proceso en libertad (@michelleriveraa / X )

Esto por su probable responsabilidad en el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, un siniestro que cobró la vida de 24 personas.

Sin embargo, el juez determinó que los imputados seguirán su proceso en libertad bajo las siguientes condiciones:

Presentación periódica ante la autoridad

Exhibición de una garantía económica

Prohibición de salir del ámbito territorial fijado por el juez

La periodista Michelle Rivera reveló que al representante legal de Waldo’s José Luis “N”, se le impuso la prisión preventiva, pero como cuenta con un amparo aún no se va a ejecutar.

A José Luis “N” se le atribuye haber realizado trámites ante autoridades municipales utilizando presuntamente documentos falsos para la obtención de permisos, además de omisiones relevantes en su deber de supervisión.

A los involucrados se les imputan los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Esto luego de que en el desarrollo de la audiencia se indicó omisiones en el mantenimiento del transformador señalado en el expediente de la Fiscalía como el detonador del incendio y explosión.

Así como faltas graves al reglamento de Protección Civil y un dictamen de seguridad presuntamente falso.

La situación jurídica de imputados por incendio en Waldo’s de Hermosillo se resolverá el 19 de enero

La periodista Michelle Rivera compartió que el lunes 19 de enero se citó a todos los imputados a las 9 de la mañana para resolver su situación jurídica.

Tras la imputación, las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, periodo en el que el juez deberá resolver la vinculación formal a proceso.

Durante estos días, la defensa tendrá la oportunidad de reunir pruebas para poder presentarlas ante el juez.

Tres personas más con órdenes de aprehensión ya ejecutadas deberán comparecer el próximo 29 de enero.

Mientras que otras 12 personas judicializadas permanecen amparadas en espera de ser citadas a audiencia de formulación de imputación, además de que dos más continúan evadidas de la acción de la justicia.

El caso involucra a funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, así como a personal relacionado con la empresa, por presuntas fallas en inspecciones, autorizaciones y verificaciones en materia de seguridad y protección civil.