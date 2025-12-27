Un juez federal ordenó poner en libertad a las siete personas que habían sido detenidas por su presunta implicación en el caso Waldo’s de Hermosillo, Sonora, y su audiencia será en 2026.

De acuerdo con la información, el juez tomó esta medida bajo el argumento de respetar el debido proceso y con el fin de que la Fiscalía de Sonora complete las carpetas de investigación.

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

La noche del 26 de diciembre se dió a conocer que un juez dictó dejar en libertad a los siete detenidos por el caso Waldo’s de Sonora, que dejó más de 20 personas muertas y una decena de heridos.

Dada su presunta responsabilidad en la explosión del Waldo’s de Sonora, ocurrida el pasado 1 de noviembre, los recién liberados enfrentarían delitos por:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Incumplimiento de un deber legal

Además de poner en libertad a los 7 detenidos en el caso Waldo’s de Sonora, el juez ordenó a la Fiscalía del estado entregar las carpetas y material completo a la defensa de los imputados.

Hasta el momento la Fiscalía de Sonora había ejecutado siete de las 25 órdenes de aprehensión por el caso Waldo’s de Sonora, sin embargo, los detenidos fueron liberados y su audiencia será hasta el 13 de enero de 2026.