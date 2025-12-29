Ricardo Ballesteros López, defensa de las víctimas del incendio ocurrido en el Waldo’s Hermosillo, en Sonora, declaró que se analiza impugnar la liberación de los cinco detenidos por el siniestro que dejó 27 personas muertas.

Lo anterior, debido a que familiares de cuatro víctimas del Waldo’s Hermosillo consideran “arbitraria” la decisión del juez para liberar a cinco de los detenidos después de una audiencia celebrada el 27 de diciembre de 2025.

Juez violó los derechos de las víctimas del incendio en el Waldo’s de Hermosillo, asegura su defensa

Sobre la liberación de los detenidos, el abogado Ricardo Ballesteros López adelantó que solicitará al Tribunal de Disciplina Judicial que revise el actuar del juez en la audiencia pasada.

Víctimas de explosión en tienda Waldo's de Hermosillo (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Precisó que los detenidos fueron liberados no porque hayan demostrado su inocencia en el incendio del Waldo’s Hermosillo, sino para dar más tiempo a las defensas de revisar la carpeta de investigación y otorgándoles un plazo extra.

En opinión de la defensa de las víctimas, el juez cometió una injusticia y violó los derechos de las víctimas del Waldo’s Hermosillo al permitir que los acusados llevaran su proceso en libertad.

“Cometió una injusticia con las víctimas, les violó sus derechos, porque el proceso penal, uno de sus principios rectores de la oralidad, es precisamente la continuidad, él no debió haber suspendido esa audiencia” Abogado Ricardo Ballesteros López

Esta decisión, explicó la Fiscalía de Sonora, contraviene los tiempos legales, pues el juez otorgó un plazo de 18 días pese a que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el plazo no debe ser mayor a 144 horas.