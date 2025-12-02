La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reveló que en las investigaciones que se realizan por el incendio en el Waldo’s Hermosillo, se encontraron documentos falsos que la tienda usaba.

“Se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad”. Gustavo Rómulo Salas Chávez. Fiscal de Sonora

Fiscalía de Sonora revela que Waldo’s Hermosillo realizó trámites con documentos falsos

En seguimiento a las investigaciones que se efectúan en torno al incendio y explosión en la tienda Waldo’s Hermosillo, autoridades revelaron nuevas irregularidades por parte de la tienda.

A través de un mensaje en video que se difundió en redes sociales, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, resaltó que uno de los hallazgos más importantes, fue el de documentos falsos.

Con respecto a ello, el funcionario estatal dijo que entre los documentos encontrados destaca uno que presenta información apócrifa del que, dijo, fue usado para la realización de trámites.

No obstante, no ofreció mayores detalles con relación a los documentos falsos que habrían sido utilizados para permitir la operación del Waldo’s Hermosillo donde murieron 24 personas.

Pese a lo anterior, resaltó que las autoridades se encuentran preocupadas y ocupadas para que en el menor tiempo posible, se concluyan las indagatorias que se ejecutan por los hechos del 1 de noviembre.

Fiscalía de Sonora ha llevado investigación de Waldo’s Hermosillo hasta otros estados

Al presentar avances que de la investigación que se lleva a cabo por la explosión el incendio en el Waldo’s Hermosillo, la Fiscalía de Sonora resaltó que las indagatorias han llegado a otros estados.

Sobre ello, el titular de la dependencia estatal refirió en el video que el Ministerio Público de Sonora y sus auxiliares, no han cesado ni un solo día en la búsqueda de información del caso.

En ese sentido al aseverar incluso que no se ha dejado de lado ningún punto controvertido relacionado con los hechos, indicó que personal se ha trasladado a estas entidades para ampliar las carpetas:

Chihuahua

Ciudad de México (CDMX)

Nuevo León

Edomex

Baja California

Así se ha efectuado con la intención de continuar con las diligencias a través de un trabajo coordinado con distintas autoridades radicadas en los estados que se mencionaron.