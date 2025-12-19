Protección Civil de Sonora informó que tras inspección a las tiendas Waldo’s solo dos cumplieron con las normas de seguridad.

Tras un mes y medio del incendio y explosión en Hermosillo y de que las sucursales permanecieron cerradas, se dio a conocer que Waldo’s podrá reabrir dos de sus tiendas que pasaron la inspección.

A través de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora (CEPC) en conjunto con sus unidades municipales informó que solo dos tiendas Waldo’s cumplen con las normas de seguridad.

Protección Civil de Sonora inspecciona tiendas Waldo’s (@cepcsonora / X )

De acuerdo con lo que se dio a conocer, de las 48 sucursales de la cadena Waldo’s que se han inspeccionado en Sonora, únicamente dos lograron cumplir con todas las disposiciones que marca la ley.

Las tiendas que acreditaron las condiciones normativas se ubican en los municipios de Benito Juárez e Ímuris.

El resto de las tiendas continúan bajo observaciones técnicas y deberán solventar diversas irregularidades antes de que puedan reanudar sus actividades.

Protección Civil de Sonora aseguró que mantendrá el acompañamiento técnico a los establecimientos que no han cumplido con las normas de seguridad.

Esto para asegurar que puedan garantizar la seguridad de clientes y trabajadores , ya que la prioridad es prevenir riesgos y evitar que los hechos ocurridos en noviembre pasado se repitan.

Protección civil aseguró que se encargaran que los establecimientos Waldo’s cuenten con las condiciones indispensables de seguridad para su operación.

En Sonora operan 68 sucursales de Waldo’s distribuidas en 20 municipios, de las cuales solo 48 han sido revisadas por lo que aún faltan algunas de ser evaluadas para conocer su estado.

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

Luego de que dos sucursales de Waldo’s pasaron la inspección, se ha autorizado su reapertura tras haber sido cerrados por el incendio que se registró el pasado 1 de noviembre.

Tras el incendio y la explosión en la tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo se implementó un operativo estatal de todas las sucursales de esta marca.

El operativo tuvo como objetivo detectar deficiencias en materia de seguridad y protección civil en los Waldo’s en Sonora.

Esto para evitar otra tragedia como la que se registró en la que 24 personas perdieron la vida y dejó a más de una docena lesionada.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer el incendio ocurrió luego de que un transformador explotó dentro de Waldo’s.

La inspección en las tiendas Waldo’s incluyó revisiones exhaustivas para verificar:

Instalaciones eléctricas

Sistemas de gas

Salidas de emergencia

Protocolos de seguridad