Hasta hace unos días, Armando Castañeda fungía como el titular de la Coordinación de Protección Civil de Sonora.

Sin embargo, Armando Castañeda fue destituido tras el incendio que se registró en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo.

¿Quién es Armando Castañeda?

El nombre de Armando Castañeda Sánchez tomó fuerza el pasado 1 de noviembre, día en que se registró una explosión en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo.

Y es que Armando Castañeda fungía como titular de la Coordinación de Protección Civil del gobierno de Sonora de Alfonso Durazo.

Armando Castañeda Sánchez (Facebook)

Debido a que el incendio se originó por una falla en un transformador eléctrico ubicado dentro del local, acusan negligencia por parte de las autoridades correspondientes.

Esto luego de que se diera a conocer que el establecimiento, desde el 2021, no cumplía con el reglamento interno de Protección Civil.

¿Qué edad tiene Armando Castañeda?

Se desconoce la edad de Armando Castañeda.

¿Quién es la esposa de Armando Castañeda?

Al no haber información personal de Armando Castañeda en redes sociales e internet, se desconoce su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Armando Castañeda?

No se sabe si Armando Castañeda tiene hijos.

Armando Castañeda Sánchez (Facebook)

¿Qué estudió Armando Castañeda?

Armando Castañeda es egresado del Instituto Tecnológico de Agua Prieta, donde obtuvo su título en Administración de empresas.

¿En qué ha trabajado Armando Castañeda?

Armando Castañeda se inició en el mundo laboral como auxiliar de Protección Civil en Agua Prieta, puesto que mantuvo a lo largo de 11 años.

Entre el periodo 2018- 2021 se desempeñó como Director Municipal en Sonora.

Posteriormente, de acuerdo con Directorio de la Administración Pública Estatal, pasó a ser Director General de Protección Civil de la entidad, para luego ocupar el cargo el puesto de Coordinador Estatal de Protección Civil.

Armando Castañeda Sánchez (Facebook)

Destituyen a titular de la Coordinación de Protección Civil en Sonora tras incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

Fue Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien confirmó la destitución de Armando Castañeda Sánchez, quien hasta hace poco era el titular de la Coordinación de Protección Civil del estado.

De acuerdo con el mandatario, Armando Castañeda Sánchez fue retirado de su cargo tras el incendio de la tienda Waldo’s, ubicada al centro de Hermosillo.

“He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Armando Castañeda Sánchez dejará su cargo hasta que se concluya la investigación alrededor de la tragedia en la que 23 personas perdieron la vida.

Esto para que “evitar el riesgo de ser juez y parte de dicha investigación”.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.… pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

Asimismo, la decisión se basa en las acusaciones de la ciudadania, quienes aseguran hubo negligencia y corrupción.

Y es que en 2021 se determinó que el establecimiento no cumplía con el reglamento interno de protección civil, y sin embargo, seguía operando.