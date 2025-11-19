Tras el incendio registrado en Waldo’s Hermosillo, el pasado primero de noviembre, autoridades han inspeccionado diversas tiendas ubicadas en la República Mexicana.

Esto para evitar que se repita la tragedia en la que 23 personas murieron y 12 resultaron heridas.

De acuerdo con reportes, hasta el momento, 84 tiendas Waldo’s han sido clausuradas temporalmente. La mayoría corresponden al estado de Sonora.

Con la finalidad de mantener a salvo a clientes y personal, actualmente hay operativos en marcha en Baja California y Sinaloa.

Así como se prevé que las inspecciones se lleven a cabo en Chihuahua y Ciudad de México e incluso se extienda a otros territorios, informa el portal La Silla Rota.

Waldo’s (Poder México )

68 Waldo’s de Sonora han sido clausurados

Adolfo Salazar Razo, secretario de gobierno de Sonora, avaló el cierre temporal de 68 Waldo’s, y es que su prioridad es garantizar la seguridad de sus clientes y el personal.

Por lo que advirtió que los sellos serán retirados una vez que Waldo’s cumpla con las normas de protección.

Además de Sonora, Tijuana y Sinaloa están pagando las consecuencias de no seguir los protocolos de seguridad al pie de la letra.

Se han clausurado 68 Waldo’s en Sonora

13 sucursales en Tijuana

15 tiendas en Sinaloa (Ahome, Culiacán, Mazatlán y Guasave).

¿A qué se debe la clausura de tiendas Waldo’s?

La tiendas Waldo’s, que actualmente pertenecen a Grupo Vizión, están bajo la mira desde el incendio que se registró en el centro de Hermosillo .

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Debido a que un transformador explotó dentro de Waldo’s, autoridades verifican que la cadena cumpla con protocolos de protección y seguridad.

Y es que la investigación develó que la tienda operaba sin la debida autorización de Protección Civil desde el año 2021, esto aún cuando recibió validaciones en 2019 y 2020.

Por lo que Waldo’s, debe cumplir con normas estatales y municipales de seguridad así como contar con equipamiento contra incendio y tener protocolos de evacuación.