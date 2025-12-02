A lo largo de 3 años, la sucursal de Waldo’s Hermosillo que explotó y se incendió dejando 24 muertos, operó sin contar con un programa aprobado de Protección Civil de Sonora.

Así lo reveló el periodista Jesús Ibarra, quien dio a conocer documentos en los que se exhibe que desde el 2022, Protección Civil estatal rechazó aprobar el programa interno de la tienda.

Protección Civil rechazó programa interno de Waldo’s Hermosillo desde el 2022

A pesar de que desde el 2022 no contaba con un la aprobación de Protección Civil de Sonora para su programa interno de atención de riesgos, la tienda Waldo’s Hermosillo mantuvo operaciones.

De acuerdo con la información publicada por Jesús Ibarra, el 31 de marzo de 2022, la dependencia estatal resolvió que en la sucursal se observaron 14 irregularidades en materia de protección civil.

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

Por las observaciones no subsanadas que se detectaron en la sucursal, el organismo del estado de Sonora determinó que no se aprobara el programa interno; a pesar de ello, la tienda siguió operando.

Se reportó que aún cuando fueron diversas las incidencias de riesgo que se encontraron en el Waldo’s Hermosillo, no se aplicó ninguna multa o suspensión de actividades.

Waldo’s Hermosillo operó desde 2022 sin programa de Protección Civil; estas fueron las irregularidades

Al revelar que desde el 2022 la tienda Waldo’s Hermosillo mantuvo operaciones a pesar de que Protección Civil de Sonora rechazó su programa interno, el periodista detalló los motivos tras el fallo negativo.

En los documentos se muestra que se enlistaron 14 observaciones relacionadas con fallas e irregularidades tanto operativas como administrativas, siendo las más relevantes las siguientes:

Falta de licencia de funcionamiento

Falta de análisis de riesgos

Falta de presentación de planos

Falta de plan de contingencia del personal

Falta de alarmas

Falta de extintores funcionales

Falta de cartas de responsabilidad

Falta de seguros civiles

De la misma forma, en el documento que obtuvo el periodista vía transparencia, se advierte que el encargado de la empresa durante la inspección se trataba de una persona sin el poder legal necesario.

Por otro lado, se reveló que el Ayuntamiento de Hermosillo reservó hasta el año 2030 la información de los expedientes del caso Waldo’s, al argumentar que la divulgación podría afectar las investigaciones que están en curso.