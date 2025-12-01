Derivado de la explosión en Waldo’s Hermosillo, los comerciantes de la capital sonorense señalan que han reportado pérdidas por al menos 67 millones de pesos.

“A partir de la tragedia, el día 1 de noviembre, ese mismo día se notó impactantemente la caída de las ventas”. Líder de la Unión de Comerciantes Sonora

Este lunes 1 de diciembre se cumple un mes de la explosión en Waldo’s Hermosillo que dejó 24 muertos así como múltiples heridos en la colonia Centro de la capital de Sonora.

Comerciantes de Hermosillo reportan pérdidas por 67 millones de pesos tras explosión en Waldo’s

Fue el líder de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López explicó que desde la explosión en Waldo’s, cayeron las ventas de manera instantánea con 67 millones en pérdidas.

Acorde con lo dicho, aunado a la tristeza que ocasionó la explosión en Waldo’s Hermosillo, las investigaciones en comercios, alrededor de 380 dejaron de ganar alrededor de 5 mil pesos al día.

Esto se ha convertido en un mes a 67 millones de pesos en pérdidas, por lo que los comerciantes de Hermosillo están a la espera de los resultados de las investigaciones para decidir su actuar.

Ya que como explicó, la explosión en Waldo’s Hermosillo dejó un antes y después en las ventas del Centro, aunque lo entienden y no existe reclamo a los clientes ya que fue una tragedia.

Explosión de Waldo's Hermosillo ha dejado pérdidas millonarias (Especial)

Líder de comerciantes de Hermosillo da su versión sobre lo que provocó la explosión en Waldo’s

Esto fue señalado en entrevista con Michelle Rivera para Grupo Fórmula quien preguntó al líder de comerciantes de Hermosillo qué cree que pasó con la explosión en Waldo’s del Centro.

Al respecto, descartó que fuera consecuencia de los apagones en el Centro, ya que siempre han tenido lugar de manera regular y tienen lugar por sectores, para identificar el lugar en donde habría fallas.

Y mencionó que bien pudo ser una manipulación del transformador errónea, como un fusible que no correspondía, así como la falta de mantenimiento, aunque no le consta.

Asimismo, el líder de los comerciantes de Hermosillo mencionó que junto a sus compañeros consideran que la explosión en Waldo’s pudo haberse evitado.