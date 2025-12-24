Víctimas y familiares denunciaron revictimización de las autoridades en el caso Waldo’s Hermosillo, en Sonora, luego de saber que la audiencia será en plena Nochebuena.

De acuerdo con las víctimas, acudieron a una cita dada por el Ministerio Público el 23 de diciembre; sin embargo no fueron atendidos.

Asimismo, resaltaron que a pesar de que la audiencia es el 24 de diciembre, no han tenido acceso a la carpeta de investigación por el caso donde murieron 24 personas.

Víctimas de la explosión del Waldo´s Hermosillo, ocurrida el pasado 1 de noviembre, acusaron que las autoridades de Sonora no les han dado acceso a la carpeta de investigación sobre el caso pese a la fecha de la audiencia.

Asimismo, denunciaron que la fecha programada, 24 de diciembre a las 17:00 horas, para su audiencia, parece extraña e incluso revictimizante, pues es un día donde casi nadie trabaja.

De acuerdo con una mujer, hija de dos víctimas mortales de la explosión, señaló que no tener acceso a la información de la investigación solo los deja en la indefensión.

“No nos quieren decir nada, no nos dicen sí, no nos dicen no, o sea, solamente quieren que estemos esperando, esperando. Entonces, pues pues así no se puede, pues, o sea, ¿qué quieren, pues o qué ocultan? ¿Qué va a pasar? Pues yo no entiendo. Yo siento como que esto y luego en 24 una audiencia se me hace pues no normal, pues no es normal.” Familiar de 2 víctimas mortales en explosión de Waldo´s Hermosillo

Por otra parte, otra de las víctimas resaltó que acudieron al Ministerio Público citados por el funcionario de apellidos Vázquez Miranda; sin embargo, para las 19:30 horas no habían sido recibidos.

El hombre reclamó que no se está respetando sus derechos como víctima al no darles acceso a la carpeta de investigación a horas de la primera audiencia y reiteró que “no estamos pidiendo ningún favor. Es obligación del Ministerio Público”.

Por otra parte, resaltó que el expediente por el caso Waldo’s Hermosillo debe ser “muy voluminoso”, por lo que esperan tener acceso a la carpeta antes de la audiencia programada la tarde de Nochebuena.