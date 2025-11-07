Jesús Fabián Valenzuela Torres ha sido nombrado nuevo titular de Protección Civil de Sonora, en medio de la tragedia ocurrida en Waldo’s de Hermosillo que ha dejado 24 personas muertas.

Su nombramiento ocurre luego de que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunciara la separación del cargo de Armando Castañeda en lo que se desarrollan las investigaciones sobre lo ocurrido en el Waldo’s de Hermosillo.

¿Quién es Jesús Valenzuela? Titular de Protección Civil de Sonora

Como lo mencionábamos al principio, el titular de Protección Civil de Sonora, Jesús Valenzuela, fue nombrado en ese puesto luego de la tragedia ocurrida en el Waldo’s de Hermosillo.

Víctimas de explosión en tienda Waldo's de Hermosillo (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Asimismo, se conoce que Jesús Valenzuela ha participado en la gestión de emergencias y prevención de riesgos a nivel estatal en Sonora.

Por ejemplo, estuvo presente en la instalación de comités municipales de protección civil, como parte de sus funciones de coordinación interinstitucional.

Sin embargo, el nombramiento de Jesús Valenzuela como titular de Protección Civil de Sonora no ha estado libre de críticas, pues algunos lo acusan por haber participado en la revisión de seguridad de comercios como Waldo’s.

¿Cuál es la edad de Jesús Valenzuela?

Aunque se sabe que Jesús Valenzuela es un funcionario joven, se desconoce la edad precisa del actual titular de Protección Civil de Sonora.

¿Jesús Valenzuela tiene esposa e hijos?

Jesús Fabián Valenzuela Torres ha mantenido su vida lejos del ojo público, por lo que se desconoce si tiene esposa e hijos.

¿Qué estudió Jesús Valenzuela, nuevo titular de Protección Civil de Sonora?

Jesús Valenzuela es Ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado por la Universidad del Valle de México.

¿En qué ha trabajado Jesús Valenzuela, nuevo titular de Protección Civil de Sonora?

La carrera del nuevo titular de Protección Civil de Sonora, Jesús Valenzuela, incluye diversos cargos, entre los que se incluyen los siguientes:

Desarrollador de proyectos tecnológicos de Seguridad y Telecomunicaciones

Certificados de Calidad Norma ISO 9001-2000

Director de Inspección y Vigilancia de la CEPC MARZO para el periodo de 2022-abril 2025

Jesús Valenzuela asume Protección Civil de Sonora tras tragedia en Waldo’s de Hermosillo

Tras la tragedia en el Waldo’s de Hermosillo que dejó 24 personas muertas, se informó que Jesús Valenzuela sería titular de Protección Civil de Sonora tras la destitución de Armando Castañeda.

Recién el 5 de noviembre de 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había anunciado la separación temporal de Armando Castañeda a fin de evitar intervenciones en el curso de la investigación al Waldo’s de Hermosillo.

“He solicitado al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación”

Previo al nombramiento de Jesús Valenzuela, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) había informado que la explosión en el Waldo’s de Hermosillo fue provocada por factores como:

Dos fallas de energía eléctrica

Uso de un transformador particular dentro de Waldo