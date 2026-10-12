Jesús Maximiano Verduzco fue vinculado a proceso el lunes 12 de octubre de 2026 por el caso de los sueros vitaminados en Sonora, que provocaron la muerte de ocho personas.

El juez del caso determinó que existen elementos para continuar la investigación durante los próximos tres meses y mantener al médico en prisión preventiva, en el Cereso de Hermosillo.

Jesús Maximiano Verduzco está acusado de homicidio culposo tras suministrar sueros vitaminados, delito por el que, si es encontrado culpable, podría enfrentar una pena de entre 10 a 12 años de prisión.

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Jesús Maximiano Verduzco: Investigación complementaria durará tres meses

En relación con el caso de los sueros vitaminados, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña Griego, informó que se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El magistrado señaló que en la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa presentaron sus argumentos ante el juez, quien concluyó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al acusado.

Rafael Acuña Griego también precisó que una vez concluido ese periodo, se desarrollarán las siguientes etapas procesales, en las que la Fiscalía deberá presentar su acusación y el imputado deberá preparar su defensa.

Además, recordó que si Jesús Maximiano Verduzco es encontrado culpable, se le juzgará por el delito de homicidio culposo, el cual equivale hasta a 12 años de prisión en Sonora.

Jesús Maximiano Verduzco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Jesús Maximiano Verduzco permanecerá en prisión preventiva

Respecto a la medida cautelar, Rafael Acuña Griego indicó que Jesús Maximiano Verduzco continúa en prisión preventiva.

Agregó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que se haya solicitado que el proceso se lleve bajo prisión domiciliaria.