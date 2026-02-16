Al cumplirse 15 días de la desaparición de Nancy Guthrie, el presidente Donald Trump lanzó una dura amenaza contra sus secuestradores, pues dijo que se les impondrá la pena de muerte.

Así lo sentenció el mandatario al señalar que si la madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie no es entregada con vida, los responsables van a enfrentar la peor de las penas.

Ante la incertidumbre que sigue creciendo por el caso de desaparición de Nancy Guthrie, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los secuestradores con castigarlos con la pena de muerte.

De acuerdo con lo reportado por el medio local, New York Post, el mandatario declaró en una breve entrevista telefónica que los responsables del secuestro enfrentarían consecuencias federales muy severas.

Señaló que si Nancy Guthrie es asesinada, no dudará en ordenar al Departamento de Justicia para que solicite que a los responsables se les imponga la pena de muerte.

El reporte establece que fue al cuestionarle sobre la posibilidad de que el castigo a imponer sería el de aplicarles la pena de muerte, que Donald Trump sostuvo que sí buscaría esa sentencia.

Cabe destacar que la amenaza del presidente sí tendría cabida en el sistema penal, pues la ley federal indica que en casos de asesinatos durante secuestros, los responsables pueden ser acusados de “secuestro con resultado de muerte”.

Dicho crimen está previsto en la ley federal como delito capital, por lo que el el Departamento de Justicia sí podría solicitar la pena de muerte ante un tribunal federal.

Autoridades redoblan esfuerzos para localizar a Nancy Guthrie

Ante la falta de resultados de las acciones de búsqueda que se realizan para encontrar a Nancy Guthrie, durante el fin de semana del 13 al 15 de febrero las autoridades han intensificado los trabajos para localizarla.

Como parte de ello, personal del FBI reportó nuevos hallazgos sobre el caso de desaparición, sin embargo no hay certeza alguna de que la mujer pueda ser encontrada:

El FBI confirmó que el ADN hallado en un guante coincide con el sospechoso visto en video el día de la desaparición

Se desplegó un operativo SWAT en Arizona, aunque no produjo resultados concretos

Se investiga una funda de pistola comprada en Walmart, considerada pieza clave para rastrear al responsable