Autoridades de Sonora informaron que continúan los trabajos de búsqueda para localizar a Maximiano Verduzco, médico prófugo por los sueros vitaminados que provocaron la muerte de al menos ocho personas.

Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora, detalló que han ubicado lugares donde se ha escondido Maximiano Verduzco, pero cuando llegan al lugar este ya se ha ido, lo que refleja su continua movilidad en la zona.

“Sabemos que se ha estado moviendo en diferentes lugares, hemos llegado a lugares donde sabemos que estuvo, sin embargo, sigue teniendo movilidad. A través de esta información creemos que podemos lograr su captura”. Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora

Fiscalía de Sonora sigue buscando a Maximiano Verduzco, médico prófugo por sueros vitaminados

La Fiscalía de Sonora informó que están siguiendo de cerca la pista de Maximiano Verduzco para que enfrente su responsabilidad por la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados contaminados.

Maximiano Verduzco permanece prófugo de la justicia, por lo que se mantienen vigentes las acciones de localización tanto dentro como fuera del país y el caso sigue siendo prioridad para la autoridades.

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El fiscal Gustavo Rómulo Salas señaló que el delito por el que se busca a Maximiano Verduzco podría haber cambiado de homicidio culposo a homicidio doloso, dada la fuga del presunto médico.

Las indagatorias apuntan a que las personas afectadas recibieron sueros vitaminados contaminados, por lo que presentaron complicaciones graves de salud, varios pacientes fueron hospitalizados y al menos ocho fallecieron.

Como parte del proceso, las autoridades han realizado diversos cateos en inmuebles y otras presuntas clínicas de sueros vitaminados, mientras se continúa con la búsqueda de Maximiano Verduzco.