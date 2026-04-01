Marzo tuvo un cierre violento en Tlapa-Olinalá, localidad del estado de Guerrero, donde fueron encontrados restos humanos de al menos 7 personas.

El 31 de marzo, alrededor de las 17 horas fueron hallados cuerpos desmembrados; piernas, brazos, pies y cabezas se encontraban regadas sobre la carretera que va de Tlapa de Comonfort a Olinalá, en la región de La Montaña Alta de Guerrero.

Cerca de los restos había cajas, bolsas negras de plástico y una olla de aluminio, los cuales habrían utilizado para su transportación, reporta el portal Suracapulco.

¿Qué se sabe del desmembramiento en Tlapa-Olinalá?

Con base en testimonios, personas que circulaban por la zona se percataron del desmembramiento en Tlapa-Olinalá por la tarde; cerca de las 16:30 horas lo comunicaron a las respectivas autoridades, quienes al presenciarse acordonaron la zona.

Elementos del Ministerio Público por medio de una unidad forense, trasladaron los restos a la Semefo, donde se realizarán estudios técnicos y científicos para determinar la causa y la manera de la muerte.

La policía estatal inició una investigación para identificar a las víctimas, así como para esclarecer los hechos y dan con los responsables del sangriento acto.

Testigos aseguran haber visto a un grupo armado tirando desde un vehículo los cuerpos que pertenecerían a siete hombres, información que hasta el momento no se ha confirmado.

Hallan restos humanos en localidad de Guerrero (@acapulco_verdad X)

Asesinan a golpes a mujer en Acapulco

La violencia en Tlapa-Olinalá, se extendió hasta la colonia Icacos, en el estado de Guerrero, donde una mujer fue asesinada a golpes.

El día de ayer, también a las 17 horas, a través del 911 llegó el reporte de una mujer cuyo cuerpo sin vida se encontraba dentro de un domicilio ubicado entre las calles 13 y 16.

Vecinos se percataron del suceso porque la propiedad desprendía un olor fétido.

Una vez que la policía ingresó a la propiedad se descubrió a una mujer amarrada de pies y manos, cuyo cuerpo sin vida tenía visibles signos de violencia. Actualmente se investiga el caso.