La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora revisará si se dieron violaciones a los derechos humanos en el caso de la explosión en Waldo’s Hermosillo.

Luis Fernando Rentería, presidente de la CEDH Sonora, destacó que la comisión realiza una investigación independiente para determinar si hubo violación a los derechos humanos.

En entrevista con Michelle Rivera, Luis Fernando Rentería detalló que la CEDH Sonora realiza investigación independiente en el caso de la explosión en Waldo’s Hermosillo.

Luis Fernando Rentería comentó que en este tipo de casos como el de la explosión en Waldo’s Hermosillo, la CEDH debe, de ser necesario, solicitar medidas cautelares.

Sin embargo, los heridos fueron atendidos a la brevedad, por lo que no fue necesario solicitar medidas precautorias, pero se mantiene la investigación independiente de las autoridades.

El presidente de la CEDH dijo que su investigación para determinar si se violaron derechos humanos se encuentra en etapa inicial, por lo que están solicitando informes y observando.