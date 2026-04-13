La Fiscalía de Sonora investiga la denuncia presentada por la madre de un adolescente de 17 años que habría sido víctima de abuso sexual por parte de dos militares en San Luis Río Colorado.

De acuerdo con los reportes, el menor de edad fue alcoholizado y drogado antes de ser agredido, y actualmente permanece hospitalizado en Sonora.

Los presuntos responsables huyeron tras limpiar el departamento donde ocurrió el ataque.

El caso ha generado preocupación por la seguridad de la familia y exige que los acusados sean juzgados en tribunales civiles.

Militares son acusados de abuso sexual a menor de edad en San Luis Río Colorado, Sonora

Medios sonorenses dieron a conocer la denuncia de la madre de un menor de 17 años que habría sido abusado por dos militares, quienes también le habrían robado y abandonado.

Acorde con lo dado a conocer, el menor de edad acudió al departamento de uno de los militares, convivencia que terminó con el adolescente alcoholizado y drogado para posteriormente ser abusado.

La madre del menor presentó la denuncia ante la Fiscalía de Sonora; sin embargo, el departamento en el que ocurrió el abuso fue limpiado y abandonado al día siguiente, además de que los militares huyeron.

También denunciaron que los hombres habrían ofrecido reparar el daño, pero la madre del menor los rechazó y presentó la denuncia penal correspondiente.

Denuncian a militares de abuso sexual contra menor de edad en Sonora (Alberto Sánchez vía X)

Se señala que la familia del menor teme por su seguridad debido a la investidura de los militares, mientras que el menor está hospitalizado.

Militares podrían ser sentenciados desde tres años de prisión

De momento, las autoridades militares no se han pronunciado sobre el presunto abuso sexual perpetrado por dos elementos, ni si comenzarán una investigación paralela.

Sin embargo, debido al tipo de delito, los dos militares deberán ser juzgados por tribunales civiles y, en el caso de abuso sexual, la sanción va desde los tres a siete años de prisión.

Aunque debido a que fue un menor de edad, implica una agravante que aumentaría la condena una tercera parte, más la duda de si existía una relación de confianza entre los militares con el adolescente.