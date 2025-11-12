La Secretaría de la Defensa Nacional informó que hay seis militares detenidos por el homicidio de Leidy y Alexa, dos menores que habrían sido asesinadas en Badiraguato, Sinaloa.

Acorde con las acusaciones de sus familiares, las menores de 11 y 7 años resultaron asesinadas por confundir la camioneta en la que viajaban, contrario a lo dicho por la dependencia sobre fuego cruzado.

Hay seis militares detenidos por homicidio de Leidy y Alexa: Defensa

El general y titular de Defensa, Ricardo Trevilla confirmó durante la conferencia mañanera de este 11 de noviembre que los seis militares involucrados en los asesinatos de Leidy y Alexa están encarcelados.

Acorde con la explicación del secretario, los seis militares se encuentran en prisión en Mazatlán, Sinaloa, tras determinación de un juez, en seguimiento al caso de la Fiscalía General de Justicia Militar.

Añadió que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación de manera inmediata y da seguimiento a la investigación por los homicidios de Leidy y Alexa.

Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha señaló que la detención de los seis militares trae justicia a las menores, además de especificar que el encarcelamiento se realizó desde que se registró el caso.