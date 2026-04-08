Trece militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, dos niñas de 11 y 7 años, así como por tentativa de homicidio contra sus familiares en Badiraguato, Sinaloa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que la Fiscalía General de la República acreditó el uso injustificado de fuerza letal.

Los padres de las menores de edad exigieron justicia a casi un año del ataque en Badiraguato, Sinaloa, mientras la jurisdicción militar abrió una carpeta paralela.

Vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de Leidy y Alexa en Sinaloa (Captura de pantalla)

Leidy y Alexa murieron el 6 de mayo de 2025, mientras transitaban en familia en una carretera de Badiraguato; un convoy de militares abrió fuego en su contra presuntamente por confundir el vehículo.

Caso Leidy y Alexa: vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de las menores

El Centro Prodh dio a conocer que 13 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso a casi un año del asesinato de Leidy y Alexa.

Aunque no dieron a conocer la fecha de próxima audiencia o periodo de investigación, ni si el juez de Control Josué Noé Egure Yáñez de Los Mochis, Sinaloa, dictó medidas cautelares.

Los 13 militares fueron vinculados por homicidio calificado de las dos menores, así como tentativa de dos menores más, de 14 y 12 años, así como de dos adultos, familiares de Leidy y Alexa.

Papás de Alexa y Leidy en el homenaje a las dos niñas asesinadas (Cindy Pérez Araujo vía Facebook)

A su vez, se determinó que actuaron con dolo eventual, bajo el argumento de que los 13 militares cuentan con adiestramiento que podía prever el resultado letal.

Al respecto, la defensa de los 13 militares argumentaron que los vinculados actuaron en un contexto de violencia de Sinaloa, en un estado de alerta y nerviosismo.

Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba que acreditaron el uso de fuerza letal de manera injustificada.

Papás de Alexa y Leidy en el homenaje a las dos niñas asesinadas (V Noticias Sinaloa vía Facebook)

Padres de Leidy y Alexa exigen justicia por homicidio de las menores en Badiraguato

A su vez, el Centro Prodh también dio a conocer que los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia, en la cual expresaron su interés de que se haga justicia a 11 meses de su homicidio.

Afirmaron que el uso de la fuerza letal de parte de 13 militares les destruyó de manera irreparable su vida, por lo que continuarán exigiendo justicia y denunciando la muerte de las menores.

La investigación contra los 13 militares, además de llevarse de parte de las autoridades civiles, la jurisdicción militar abrió una carpeta paralela, que el Centro Prodh apunta como indebida.