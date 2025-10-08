La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirma que militares atacaron a seis jornaleros en Tamaulipas que murieron.

El pasado lunes 6 de octubre por la noche militares dispararon contra civiles identificados como jornaleros en el poblado de Estación Manuel al sur de Tamaulipas.

Como saldo de esta agresión murieron 6 jornaleros y otros 2 resultaron heridos, quienes lograron sobrevivir mientras que permanecen en el Hospital General Tampico “Dr. Carlos Canseco”.

Sedena confirma que militares atacaron a seis jornaleros en Tamaulipas que murieron; abren investigación

La Sedena tardó un día en reconocer y confirmar que militares de la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar atacaron a seis jornaleros en Tamaulipas, quienes murieron por la agresión.

El ataque se registró el pasado 6 de octubre cerca de las 20:00 horas a la altura del kilómetro 71 de la carretera Ciudad Mante-Tampico cuando militares y jornaleros circulaban en este lugar, sin embargo versiones reportan que una camioneta blanca -donde viajaban los jornaleros- supuestamente intentó embestir a uno de los vehículos militares.

Al ver esta acción es que sin ningún tipo de protocolo los militares dispararon en contra de los jornaleros a los costados de la camioneta, la cuál terminó chocando contra un muro de contención.

Al sitio arribaron servicios de emergencia, se llevaron a los heridos, y finalmente se confirmó la muerte de 6 jornaleros.

Por su parte la Sedena informó que se abrió una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia Militar también abrió una carpeta de investigación en torno a esta agresión de los militares a jornaleros en Tamaulipas.

De igual forma la Sedena dio a conocer que los elementos involucrados en la agresión ya fueron relevados de su cargo y puestos a disposición de la FGR de Tampico, Tamaulipas en lo que se desarrollan las diligencias correspondientes.