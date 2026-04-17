El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de un mexicano acusado por un caso de abuso de menores ocurrido en Sinaloa.

En sus redes sociales, el diplomático detalló que el detenido se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos, donde presuntamente se había ocultado de la justicia por la violación de una menor de 12 años.

Estados Unidos detiene a mexicano acusado de abuso de menores en Sinaloa (@Ronald Johnson )

Ronald Johnson destacó la colaboración entre Estados Unidos y México para detener a mexicano

Sobre la detención del mexicano, el embajador Ronald Johnson resaltó que la detención fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y México.

Según el diplomático, la detención fue llevada a cabo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en coordinación con sus contrapartes mexicanas.

El comunicado de Ronald Johnson explica que el detenido será procesado para su expulsión y posteriormente transferido a las autoridades mexicanas para responder ante la justicia.

¿Qué se sabe del detenido?

Aunque el embajador Ronald Johnson no brindó mayores detalles sobre el detenido, se sabe que el sujeto, de aproximadamente 40 años de edad, se ocultó en Estados Unidos tras violar a una menor en Sinaloa.

En ese estado, el Congreso estatal aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que endurece las penas por abuso sexual, elevando el castigo máximo hasta 20 años de prisión.

Solo en el 2025, el estado registró 264 casos de abuso sexual y 195 casos de violación, cifras que demostrarían un alza preocupante en este delito, cuyas principales víctimas son niñas, niños y adolescentes.