Los familiares de víctimas de los sueros vitaminados suministrados por Maximiano “N“, en Hermosillo, han acusado abandono por parte de las autoridades de Sonora.

No tenemos información de absolutamente nada. Mi abogado presentó una solicitud de actos de investigación y no tienen nada Familiares de víctimas de sueros vitaminados

Según las familias, ni la Fiscalía de Sonora ni el Ministerio Público les han brindado información respecto a las investigaciones por la muerte de sus seres queridos.

Aunque el 6 de mayo se tenía programada la audiencia de Maximiano “N”, el médico acusado no acudió y se declaró inocente a través de la representación de su abogado.

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Maximiano “N” se declaró inocente; no se presentó a la audiencia por sueros vitaminados

Maximiano “N”, implicado en la muerte de 8 personas tras administrarles un suero vitaminado presuntamente contaminado, negó los cargos en su contra por los delitos de homicidio.

Pese a que la audiencia virtual se había programado para el 6 de mayo, destacó que el acusado no asistió y su declaración fue presentada por su abogado, quien dijo desconocer los motivos de su ausencia.

En tanto, familiares denunciaron que las autoridades de Sonora negaron la entrada de los medios de comunicación a la audiencia, situación que, aseguran, ha evitado que se siga difundiendo el caso.

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Audiencia de Maximiano “N” por sueros vitaminados será el 14 de mayo

A pesar de su ausencia, se espera que el proceso de Maximiano “N” continúe para el próximo jueves 14 de mayo en el juzgado primero de oralidad penal en Hermosillo, Sonora.

Por su parte, familiares de víctimas por los sueros vitaminados han externado su indignación debido a que, a más de un mes después de los hechos, todavía no hay orden de arresto contra Maximiano “N”.