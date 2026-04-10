Julio Preciado reveló en entrevista que estuvo al borde de la muerte tras ponerse un suero que le generó complicaciones de salud, describiendo parte de su experiencia:

“Se siente de la chingada estarse ahogando porque te sientes como pescadito fuera del agua. Yo ya no alcanzaba la respiración” Julio Preciado, cantante

De acuerdo con el cantante, las complicaciones derivaron del mismo líquido del suero, el cual no salió de su cuerpo como debía y terminó alojándose en su pulmón derecho.

Preciado también reconoció ser el único responsable de su sutuación, esto al admitir que se automedicó.

Finalmente, señaló que los médicos le aseguraron que se encuentra bien después de que le hicieran una serie de estudios para tratar de hallar otras anomalías.

Julio Preciado (Julio Preciado / Facebook)

Julio Preciado presenta concierto pese a complicaciones por suero

El pasado jueves 9 de abril, Julio Preciado ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Sin embargo, el cantante subió al escenario y permaneció en una silla, según lo informó Maxine Woodside.

De acuerdo con la periodista, esto se debió a que Preciado continúa recuperándose de los efectos adversos que le causaron la aplicación del suero.

Woodside mencionó además que los sueros que le suministraron al cantante eran vitaminados.

Por su parte, Julio Preciado habló del hecho de ofrecer conciertos desde un asiento.

Esto es algo que parece no afectarle directamente, pues dijo cantar con la garganta y no con los pies, asegurando que su actitud y energía es lo que valen al momento de ofrecer un espectáculo.