Brenda Valenzuela, la mamá de Carlos Emilio rechazó los nuevos videos que compartió la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ni que salió de manera voluntaria de la Terraza Valentinos en Mazatlán.

“No hay alguna lógica posible, alguna explicación posible para siquiera poder pensar que mi hijo salió de manera voluntaria de ahí dejando a sus dos primas”. Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

Este viernes 21 de noviembre se cumplen 47 días de la desaparición de Carlos Emilio, tras ir al baño en el bar de Sinaloa, que acorde con la Fiscalía, habría dejado por su pie junto a dos hombres.

Mamá de Carlos Emilio rechaza nuevos videos de la Fiscalía de Sinaloa: “No encuentro sentido en eso”

La mamá de Carlos Emilio negó que la versión de la Fiscalía de Sinaloa sea posible, ya que no tenía conocidos en Mazatlán, además de que habría avisado, por lo que no tienen sentido los nuevos videos.

Fue en entrevista para Radio Fórmula que la mamá de Carlos Emilio dio respuesta a la información compartida por la Fiscalía de Sinaloa y argumentó que no tendría lógica.

Argumentó que de salir de manera voluntaria habría regresado al lugar en el que se hospedaban, por lo que no encuentra sentido en lo dicho por la Fiscalía de Sinaloa.

Asimismo, Brenda Valenzuela señaló que no tiene idea del por qué la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer dicha información, ya que se enteró por los medios.

A pesar de esto, la mamá de Carlos Emilio declaró que espera que no sólo sea un cabo suelto, sino que arroje resultados del caso y se dé con el paradero del joven.

Mamá de Carlos Emilio quiere reunirse con Omar García Harfuch para localizar al joven

Aunado a lo dicho sobre los nuevos videos, Brenda Valenzuela también señaló que quiere una reunión con Omar García Harfuch, razón por la que se encontraba en Ciudad de México (CDMX).

La mamá de Carlos Emilio buscaba hablar con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para que la escuchara cinco minutos ya que considera, es la persona indicada para frenar la violencia.

Y es que tal como explica, con motivo de distintas especulaciones, la mamá de Carlos Emilio teme que el joven fuera capturado el crimen organizado, a quienes llamó a devolverlo en este caso.