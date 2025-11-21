La Fiscalía de Sinaloa ha revelado nuevos videos tras la desaparición de Carlos Emilio de 20 años de edad, en Mazatlán ocurrida hace un mes y medio en Sinaloa.

Fiscalía de Sinaloa revela nuevos videos de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa reveló nuevos vídeos de Carlos Emilio Galván, originario de Durango y quien desapareció en Mazatlán.

En ellos, se revela que Carlos Emilio salió del bar ‘Terraza Valentinos’ durante la madrugada del pasado 5 de octubre del 2025, en los videos que reveló la Fiscalía de Sinaloa se muestra al joven desaparecido acompañado por dos hombres.

De acuerdo al Vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, Isaac Aaguayo Roacho, reveló que Carlos Emilio estuvo en el bar de Mazatlán durante varias horas, fue al baño y después salió por la puerta lateral.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en Mazatlán, Sinaloa (FGE de Durango)

Pero en dichas grabaciones se le puede ver acompañado de dos hombres, aunque no se ha esclarecido si fue bajo amenazas y, posteriormente Carlos Emilio aborda una camioneta que ya lo estaba esperando; también se dio a conocer que el vehículo se dirigió rumbo al fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que tiene identificados y captados a los vehículos y algunos de los rostros que aparecen en los videos de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, por lo que continuarán investigando el caso para esclarecer los hechos y dar con su paradero.