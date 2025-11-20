La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio avances sobre la investigación del joven desaparecido Carlos Emilio: salió por su propio pie de la Terraza Valentino en Mazatlán, afirman.

Fue el pasado 5 de octubre que Carlos Emilio, joven de Durango, desapareció tras ir al baño en la Terraza Valentino, desde entonces, sus familiares no han tenido información sobre su paradero.

Carlos Emilio salió por su propio pie de la Terraza Valentino: Fiscalía de Sinaloa

Este jueves 20 de noviembre, la Fiscalía de Sinaloa compartió avances de la investigación sobre la desaparición de Carlos Emilio en la Terraza Valentino, quien salió por su voluntad del local.

Fue el vicefiscal de la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho reveló al medio Noreste algunas partes de la investigación y señaló que Carlos Emilio salió acompañado de dos hombres.

Las imágenes mostrarían que Carlos Emilio y dichos sujetos subieron a una camioneta, pero no establecen si iba amenazado, pero sí que salió de la Terraza Valentino por su propio pie.

Aunque la Fiscalía de Sinaloa no puede revelar más detalles, sí tendrían identificados los vehículos y los rostros de las personas, además del lugar al que trasladaron a Carlos Emilio.

Sin embargo, no señala si tiene indicios del paradero de Carlos Emilio ni si ya localizaron a los hombres con los que salió de la Terraza Valentino.