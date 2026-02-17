La senadora por Morena, Andrea Chávez, hizo una importante revelación el pasado 14 de febrero de 2026, en el Día de San Valentín, al hacer oficial su romance con Emil Kamar.

En una publicación en redes sociales, la morenista compartió una serie de fotos en las que se le veía sonriente junto a su pareja, el influyente empresario y joyero Emil Kamar, originario de Ciudad Juárez.

La revelación de Andrea Chávez en San Valentín: su romance con Emil Kamar (Captura de pantalla)

Andrea Chávez confirma relación con Emil Kamar

Un detalle que no pasó desapercibido en el anuncio, fue que Andrea Chávez portaba un anillo, aparentemente de compromiso, en el dedo anular.

Lo que se suma a una serie de reportajes que apuntan a un posible embarazo y que aumentaron su relevancia tras anunciar su relación con Emil Kamar.

¿Andrea Chávez está embarazada?

De cara a su anunciada candidatura por Chihuahua para las elecciones de 2027, fuentes confirmaron a SDPnoticias que la senadora Andrea Chávez estaría embarazada.

Aunque la senadora no ha hecho pública esta información, se espera que en los próximos días confirme o, en su caso, niegue las especulaciones sobre un posible embarazo.

Los rumores surgieron luego de darse a conocer su noviazgo con Emil Kamar, empresario en el ramo de la joyería y artículos de lujo, quien, según versiones, estaría próximo a contraer nupcias con Chávez.

En medio de las versiones, el senador Adán Augusto ha dicho que “la senadora Andrea Chávez va a ser candidata y va a ser gobernadora de Chihuahua”, toda vez que, en su opinión, “es la mejor posicionada”.