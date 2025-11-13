El actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que su candidatura fue elegida por órdenes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tras una fuerte amistad de Rubén Rocha Moya y AMLO desde la pertenencia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), es que el actual gobernador fue elegido como candidato.
AMLO eligió a Rubén Rocha Moya como candidato para Sinaloa pese a que encuestas no le favorecían
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, confesó durante la Feria Nacional del Libro en Culiacán 2025, que AMLO decidió su candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Reporteros de Proceso aseguraron que el gobernador de Sinaloa se abrió en el auditorio para contar que las encuestas de Morena no le favorecían, pero su candidatura fue elegida por AMLO.
Asimismo, detalló la fuerte amistad que tenía con el entonces presidente de México, asegurando que esta se dió desde su pertenencia al PRD y después siguió a Morena.
En aquel momento, las encuestas internas daban mayor apoyo a Luis Guillermo Benítez Torres ‘El Químico’, quien fue alcalde de Mazatlán hasta 2021.
Fue a través de Ricardo Monreal que Rubén Rocha Moya supo que AMLO había decidido ponerlo como candidato a la gubernatura de Sinaloa aunque las encuestas no lo favorecían.
A ello se le suma que dentro del gabinete de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, eligió a Rodolfo Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal.
Rivales de Rubén Rocha Moya en Sinaloa han sido perseguidos
Rubén Rocha Moya confesó que él no era el candidato de Morena para Sinaloa, pero AMLO lo puso. A ello se le suma la persecución en la que han vivido sus rivales.
Luis Guillermo Benítez Torres ‘El Químico’ fue reelecto en Mazatlán, pero vivió una persecución judicial que lo separó de su cargo.
Gerardo Vargas también aspiró a ser gobernador de Sinaloa, pero tras perder contra Rubén Rocha Moya, fue separado de su cargo como alcalde y vivió persecución judicial.
A ambos se le suman Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, quien fue el primero en dar a conocer que ‘El Químico’ sería el candidato más no Rubén Rocha Moya.
Lo mismo pasó con Héctor Melesio Cuén Ojeda, exlíder y fundador del Partido Sinaloense (Pas), quien tuvo diversos enfrentamientos con el gobernador de Sinaloa y dos años después fue asesinado.
Según Proceso, los demás rivales políticos de Rubén Rocha Moya tienen cargos de corrupción durante sus funciones públicas.