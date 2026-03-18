Claudia Sheinbaum confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

“(El incendio) Fue en la parte exterior de la refinería de Dos Bocas hacia el puerto, como hubo pérdida de vidas humanas entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ellos deben hacer el peritaje, y también de que fue lo que ocasionó este incendio” Claudia Sheinbaum

Aseguró que el incendio del 17 de marzo fue en el exterior de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, por lo que no tuvo ningún daño.

Claudia Sheinbaum informa que la FGR investigará incendio en la refinería de Dos Bocas

Claudia Sheinbaum informó que luego de que se registraron muertes en el incendio de la refinería de Dos Bocas, la FGR será encargada de llevar las investigaciones.

La FGR llevará el peritaje y las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incendio.

Claudia Sheinbaum señaló que de las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, solo una era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los otros cuatro estaban contratados por otra empresa.

“Las cinco personas que lamentablemente fallecieron solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron a esto. Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona, para poder ayudar a la gente y también estuvo el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieran” Claudia Sheinbaum

En su conferencia, Claudia Sheinbaum explicó que, de manera preliminar, se informó que las lluvias intensas en la zona y la posible presencia de un derrame de hidrocarburos fue lo que provocó el incendio.

“Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece que hubo -repito parece pues hasta que se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la Fiscalía- parece que ahí hubo un derrame, de unos cárcamos de hidrocarburo; entonces, después de que terminó la lluvia se provocó, por alguna causa, un incendio” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, será hasta que se haga el peritaje completo que se pueda determinar qué originó el siniestro.

“No es hasta que se haga el peritaje técnico por parte de la Fiscalía que se podrá determinar qué fue lo que ocurrió” Claudia Sheinbaum

Pemex también está haciendo su propio peritaje técnico.

Claudia Sheinbaum detalló que la refinería opera con normalidad y no sufrió daños estructurales, ya que el incendio se registró en una zona exterior.

Pero de todas formas se tienen que llevar a cabo el protocolo de revisión correcto.

“La Refinería está operando al 100, la Refinería no tuvo ningún daño, fue en la aparte exterior, pero de todas maneras tiene que revisarse” Claudia Sheinbaum

Aún no se tiene una fecha estimada de cuándo estará listo el peritaje.

“Pues ya la Fiscalía tiene que informar y el propio Pemex pues está haciendo su peritaje técnico y el apoyo a las familias que requieran y a la zona también a Paraíso, Tabasco, que es el municipio” Claudia Sheinbaum

Tras petición de los padres, Claudia Sheinbaum pidió reubicar escuela cercana a refinería de Dos Bocas

Ante las quejas de los habitantes de Paraíso, Tabasco por la cercanía de dos escuelas, en especial de un kínder, Claudia Sheinbaum destacó que existe un dictamen técnico de que no existe riesgo alguno para los estudiantes .

Sin embargo, ya pidió a Pemex que ayude a reubicar el kínder debido a la petición de los padres de familia .

“La escuela queda del otro lado, no está en esta zona, se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió que se requiera reubicar. Sin embargo, pedí a Pemex que ayudarán a reubicar la escuela porque los padres están solicitando y siempre hay un pendiente al estar tan cerca de la refinería” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum detalló que el argumento de los padres para pedir la reubicación es que hay “contaminación del aire”.