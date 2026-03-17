El Gobierno de Tabasco contradice a Pemex y asegura que fue un rayo lo que ocasionó el incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Además, Patricia Iparrea -secretaria de Educación de Tabasco- aseguró que las clases ya habían sido suspendidas por las inclemencias del clima.

Gobierno de Tabasco contradice a Pemex y asegura que fue un rayo lo que ocasionó el incendio en Dos Bocas

Alrededor de las 6:00 de la mañana de este 17 de marzo se registró un incendio en la barda perimetral del predio 1 del almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

🔴 Tras el incendio en la refinería de Dos Bocas, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, informó que, según el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, la explosión se habría originado por la caída de un rayo.



Agregó que las clases fueron suspendidas por las… pic.twitter.com/UUhrphmQ64 — Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio pudo ocasionarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburo, derivados de las lluvias torrenciales que se han registrado en la zona.

Sin embargo, Patricia Iparrea desmintió esta versión y aseguró que un rayo habría ocasionado el incendio.

Patricia Iparrea señaló que el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, habría señalado que un fenómeno natural fue lo que provocó el incendio en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

Patricia Iparrea Sánchez asegura que las clases fueron suspendidas en el municipio de Paraíso por el clima

En entrevista con varios medios, Patricia Iparrea Sánchez destacó que los niños no estuvieron en riego pues el incendio se registró antes de que iniciaran las clases en la primaria Abías Domínguez Alejandro y el kínder Agustín Melgar.

Patricia Iparrea Sánchez confirmó la suspensión de actividades escolares en el municipio de Paraíso.

Destacó que Paraíso el municipio más afectado tras las fuertes precipitaciones registradas en la región.

“Paraíso fue de los más afectados. Según me informa el presidente municipal, los maestros que se reportaron desde muy temprano fueron los de ese municipio” Patricia Iparrea Sánchez

La medida fue tomada con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la salud de estudiantes, docentes y padres de familia.

Y es que desde las primeras horas las autoridades educativas fueron alertadas obre las malas condiciones en las vías de acceso.

“Desde muy temprano los maestros empezaron a comunicarse con nosotros (…) los caminos están encharcados, entonces no vamos a poner en riesgo ni a los maestros, ni a los alumnos, ni a las comunidades” Patricia Iparrea Sánchez

Patricia Iparrea Sánchez puntualizó que mantienen el monitoreo de las condiciones climatológicas y confió en que los alumnos puedan reincorporarse a las aulas el día de mañana.