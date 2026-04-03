La Fiscalía General de la República aseguró 17 mil 300 litros de hidrocarburo ilegal en una bodega de Paraíso, Tabasco, durante un cateo autorizado por un juez de control.

El operativo se realizó en una zona estratégica cercana a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, donde se decomisaron contenedores industriales, una motobomba y un montacargas presuntamente usados para el manejo del combustible.

Aunque no hubo detenidos, el inmueble y los objetos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones.

FGR da golpe al huachicol en zona clave de Pemex, cerca de Dos Bocas

Elementos de la Policía Federal Ministerial de FGR aseguraran 17 mil 300 litros de huachicol durante un cateo autorizado por un juez de control en una bodega ubicada en la ranchería Quintín Arauz, municipio de Paraíso.

Asimismo, se reveló que el operativo se realizó en una zona estratégica, muy cercana a la Refinería Olmeca en Dos Bocas, una de las refinerías más importantes del país.

Además del combustible almacenado en múltiples contenedores, las autoridades decomisaron una motobomba marca Honda y un montacargas Toyota, equipo presuntamente utilizado para el manejo y traslado del huachicol.

La Fiscalía General de la República aseguró 17,300 litros de hidrocarburo ilegal en Paraíso, Tabasco, en una bodega cercana a la Refinería Olmeca 🚨⚖️.#PorLaMañana con Sophía Henríquez (@sophiahenriquez) a nombre de Manuel Feregrino (@ConFeregrino). pic.twitter.com/yoNOSN8e6t — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 3, 2026

Hasta el momento, la FGR no ha reportado personas detenidas, pero el inmueble, el hidrocarburo y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Este aseguramiento se suma a otros decomisos recientes en Paraíso, donde la proximidad con las instalaciones de Pemex ha convertido a la región en un foco recurrente del robo de combustible, conocido como huachicol.

Pues Tabasco sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia de huachicol, pese a los esfuerzos federales por combatir las tomas clandestinas y el almacenamiento ilegal.