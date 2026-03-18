A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que Dos Bocas opera con normalidad tras el incendio registrado la mañana del martes 17 de marzo de 2026.

Lo anterior, luego de que Pemex puntualizara que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, no registra afectaciones ni daños en su infraestructura.

“Pemex reitera que la operación de la Refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones”. Pemex

Previamente, Pemex señaló que el incendio se debió al desborde de aguas aceitosas, y el cual dejó un saldo de 5 muertos.

Controlan incendio en Dos Bocas; Pemex lo atribuye a lluvias (Tomada de video)

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