John Urich-Sass, heredero de la empresa BACO y ciudadano estadounidense, salió del Reclusorio Sur tras ocho meses en prisión preventiva por un caso de presunta administración fraudulenta dentro de su familia.

La jueza a cargo modificó la medida cautelar en medio de presiones mediáticas, gestiones del gobierno de Estados Unidos por su doble nacionalidad y la intervención de Claudia Sheinbaum ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

El caso contra John Urich‑Sass sigue abierto y se mantiene bajo investigación judicial.

John Urich-Sass, heredero de BACO, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México

Se dio a conocer que John Urich-Sass de BACO y ciudadano estadounidense, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad por un caso de presunta administración fraudulenta derivado de un conflicto familiar.

Tras la modificación de la jueza quie modificó la medida cautelar, ahora enfrentará el proceso en libertad.

Esto en medio de disputas entre hermanos por supuestos desvíos de recursos y uso indebido de la marca.

John Karl Urich-Sass (Especial)

Urich-Sass, accionista de la empresa mexicana de artículos escolares y de oficina fundada por su padre Horst Urich Sass, denunció desde prisión que el caso en su contra fue fabricado tras acusar a su hermano Edgar Urich Sass de desvíos de recursos y uso indebido de la marca BACO.

Por lo que ahora buscará reclamar su participación accionaria en BACO en medio de una disputa entre hermanos que ha escalado a niveles internacionales.