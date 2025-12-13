Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, dio a conocer la convocatoria Generación 84 de Prepa en Línea-SEP, una opción gratuita de bachillerato virtual dirigida a personas que deseen iniciar o retomar sus estudios de nivel medio superior desde cualquier parte de México o del extranjero.

El funcionario informó que el proceso de registro estará disponible del 15 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026, exclusivamente a través del sitio oficial prepaenlinea.sep.gob.mx.

SEP impulsa la educación sin fronteras

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, este modelo educativo forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de la Educación Media Superior hasta alcanzar el 85% en 2030.

Además, Prepa en Línea-SEP ofrece un esquema flexible que permite estudiar a distancia mediante una plataforma digital, ideal para personas que trabajan, viven en zonas alejadas o residen fuera del país.

SEP abre registro a Prepa en Línea-SEP modalidad virtual 2026 (Cortesía)

El programa académico está compuesto por 23 módulos consecutivos, cada uno con una duración de cuatro semanas, lo que permite concluir el bachillerato en un tiempo estimado de dos años y medio.

¿Cómo registrarse para Prepa en Línea-SEP?

El trámite se realiza únicamente en línea y requiere:

Validar la CURP

Proporcionar dos correos electrónicos activos

Subir el acta de nacimiento

Contestar un cuestionario socioeconómico

Obtener un folio de registro

Quienes completen el proceso deberán cursar un módulo propedéutico obligatorio, que se llevará a cabo del 12 al 21 de enero de 2026.

Los resultados se publicarán entre el 23 y el 28 de enero de 2026. Para inscribirse, será necesario obtener al menos 60 puntos y subir la documentación requerida, incluyendo certificado de secundaria y comprobante de domicilio.

El inicio de clases del módulo 1 está programado del 2 de febrero al 1 de marzo de 2026. Al concluir los 23 módulos, las y los egresados recibirán un certificado electrónico con validez oficial de la SEP, válido para continuar estudios de nivel superior.

La SEP reiteró que todos los trámites son gratuitos y advirtió que cualquier documento falso provocará la cancelación inmediata del proceso.