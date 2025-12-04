En un evento que reunió a más de tres mil personas en la Plaza de la Educación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lideraron la entrega de 100 paquetes de mobiliario y equipo escolar.

Esta ayuda forma parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente de Pemex (PACMA), que fortalece la infraestructura educativa en la entidad. Mario Delgado señaló que dotar de pupitres, mesas y pizarrones a las escuelas públicas es invertir en el futuro del país.

“Esta colaboración nos recuerda que el progreso material debe estar siempre vinculado al crecimiento intelectual y ético de nuestro pueblo. En cada pupitre se escribirá una historia protagonizada por niñas, niños y jóvenes que llevan en el alma la intuición de un país más justo. En cada escritorio se reivindicará el talento, la vocación y la lucidez de las y los maestros” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Pemex entrega paquetes escolares a planteles educativos

Durante el evento, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, señaló que cada uno de los paquetes donados incluye 45 pupitres, un pizarrón y un escritorio, lo que beneficiará directamente a niñas y niños.

Asimismo, destacó que esta colaboración reafirma el trabajo conjunto entre PEMEX, la SEP y el gobierno, con el objetivo de fortalecer la educación.

Por su parte, Alejandro Armenta agradeció el apoyo de PEMEX y reconoció la labor de Mario Delgado para impulsar la transformación educativa en Puebla.

Mientras que Mario Delgado subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) busca formar estudiantes capaces de pensar, convivir y cuidar su entorno.

“Trabajamos por una república educadora, humanista y científica, con la educación como un derecho consagrado, nunca más un privilegio ni una mercancía al alcance de unos cuantos. Enhorabuena. Sabemos que este mobiliario y equipamiento escolar contribuirá al crecimiento y transformación de las comunidades educativas” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Avanza construcción del nuevo CBTIS 300 en Cuautlancingo

Durante su visita a Puebla, Delgado Carrillo supervisó la construcción del CBTIS 300 en Cuautlancingo, un plantel de 9 mil metros cuadrados, que tiene una inversión de 48.3 millones de pesos y atenderá a 900 estudiantes en dos turnos, contará con:

12 aulas

Ocho laboratorios de cómputo

Área administrativa

Cancha techada

Sanitarios

Finalmente, el titular de la SEP explicó que ese centro escolar integra nuevas carreras como Ciberseguridad, Electromovilidad, Comercio Internacional y Aduanas, alineadas con la necesidad actual del país.