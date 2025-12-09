En el marco del Pacto por la Primera Infancia, eje central del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó el Programa de Trabajo para la Educación de la Primera Infancia 2025-2030.

Esta estrategia coloca a las y los menores de entre 0 y 6 años en el centro del proyecto educativo humanista del país, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado lanza Programa Nacional para la Educación Inicial 2025-2030

Durante la Reunión Nacional para la Primera Infancia, que se llevó a cabo en el edificio sede de la SEP, Delgado destacó que desde la reforma al artículo tercero constitucional en 2019, la educación inicial se convirtió en un derecho que el Estado debe garantizar plenamente.

Asimismo, explicó que el programa fue diseñado con el apoyo de especialistas y organizaciones civiles, con el objetivo de:

Ampliar la cobertura nacional de educación inicial

Fortalecer el primer grado de preescolar

Mejorar la calidad de los servicios educativos

Crear mecanismos de evaluación y acompañamiento continuo

Por otra parte, Delgado subrayó que la primera infancia requiere una atención articulada entre salud, nutrición, crianza, cuidado emocional y educación, por lo que se fortalecerán servicios del CONAFE y se promoverán modelos flexibles y culturalmente pertinentes para cada comunidad.

UNICEF y sociedad civil respaldan la estrategia para la niñez

Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, explicó que esta reunión marca el inicio de los trabajos para construir un acuerdo nacional intersectorial que garantizará el desarrollo infantil. Además, detalló que el programa operará bajo cuatro ejes principales:

Gobernanza e intersectorialidad

Modelos de atención y cuidado infantil

Mayor participación y acompañamiento a familias

Evaluación y seguimiento permanente

Por otra parte, Aranzazu Alonso, directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia, afirmó que México tiene la oportunidad de consolidar una transformación profunda al mejorar y ampliar los servicios de educación inicial y preescolar.

Mientras que Astrid Hollander, jefa de Educación de UNICEF, recordó que la educación temprana es determinante para ofrecer trayectorias educativas exitosas y construir sociedades más equitativas.

Finalmente, celebró que México sea uno de los pocos países que ha hecho obligatoria esta etapa y reiteró el compromiso del organismo para acompañar a la SEP en este proceso.