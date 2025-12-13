Te contamos sobre la cifra que encendió alertas en la SEP: 50% de los alumnos con problemas alimentarios; aquí los datos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer datos sobre el estado de salud que presentan los estudiantes de primaria en México.

50% de los alumnos tiene problemas alimentarios, revela la SEP

De acuerdo con la SEP, un 50% de los alumnos tiene problemas alimentarios como desnutrición u obesidad.

Los datos alarmantes no terminan ahí, ya que la SEP también reporta un 60% de estudiantes con daños dentales, así como un 40% con deficiencias visuales.

Ante tal escenario, se implementó la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz durante el ciclo escolar 2025-2026.

El objetivo es mejorar la salud y bienestar de niñas y niños de las 90 mil 259 primarías públicas del país; de momento solo se han abarcado 60 mil 8 escuelas.

Con ello, han sido atendidos por las brigadas de salud, 7 millones 653 mil 564 niños de los 11.2 millones que existen.

Escuelas de la SEP (Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro)

Estados en donde los alumnos tienen más problemas alimentarios, según la SEP

La SEP reveló cuáles son los estados donde los alumnos tienen más problemas alimentarios.

En el caso de sobrepeso y obesidad, estas son las entidades que presentan más del 40% de alumnos:

Campeche

Yucatán

Baja California

Sonora

Quintana Roo

Baja California Sur

Hidalgo

CDMX

Calendario Escolar de la SEP 2024-2025: fechas de vacaciones y puentes (Cuartoscuro)

Por su parte, los estados con más problemas de caries son:

Campeche (84%)

Guerrero (82%)

Tlaxcala (78%)

Puebla (75%)

Colima y Tlaxcala (75%)

Yucatán (74%)

Asimismo, los estados con el mayor número de alumnos con problemas visuales son los siguientes:

CDMX (58%)

Veracruz, 56%

Durango, 53%

Morelos 51%

Estado de México 49%

Hidalgo y Yucatán 48%

Tlaxcala 45%

Durante 2025, los planteles de primarias que serán atendidos serán Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos.

No obstante, el programa Vive Saludable, Vive Feliz presenta un rezago en Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Para combatir los problemas alimentarios, visuales y dentales de los niños de primaria, la SEP ha realizado un llamado a padres de seguir las recomendaciones.

Además los exhorta para que visiten las clínicas de salud y sean atendidos.