El presidente y CEO de la Asociación de Recicladores de Plástico (APR), Steve Alexander, compareció ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para advertir sobre el impacto que tienen las importaciones de PET a bajo precio en la industria del reciclaje.

La audiencia se realizó en el marco de las investigaciones de la Sección 301 sobre exceso de capacidad estructural y sobreoferta extranjera.

Durante su participación, Alexander aseguró que el ingreso masivo de PET importado está provocando cierres de plantas, pérdida de empleos y un deterioro en la infraestructura nacional de reciclaje.

APR alerta por cierre de plantas recicladoras y caída de capacidad de reciclaje

Steve Alexander informó que, en los últimos 15 meses, siete instalaciones de reciclaje de PET en Estados Unidos han cerrado, lo que representa una pérdida cercana al 25 por ciento de la capacidad nacional de reciclaje.

El directivo explicó que los cierres ocurrieron debido a la presión generada por las importaciones de PET a bajo costo, situación que ha complicado la operación de recicladores nacionales.

La APR también señaló que las empresas estadounidenses enfrentan una creciente presión por el aumento acelerado de importaciones provenientes de:

Indonesia

Malasia

Tailandia

Corea del Sur

Vietnam

Taiwán

India

China

Además, la asociación presentó datos ante el USTR que muestran incrementos significativos en los volúmenes de importación acompañados de fuertes caídas en los precios.

De acuerdo con el expediente presentado:

Las importaciones desde India crecieron más de 1,200 por ciento entre 2021 y 2025, mientras que los precios cayeron más de 60 por ciento

Las importaciones desde Indonesia aumentaron más de 1,125 por ciento

Las provenientes de Tailandia crecieron más de 2,278 por ciento

Alexander también advirtió que la sobrecapacidad global de producción de plástico virgen impulsada por China continúa presionando a la baja los precios del plástico reciclado a nivel mundial.

APR pide medidas comerciales para proteger a recicladores de PET en Estados Unidos

La APR solicitó al USTR adoptar medidas bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio para atender el exceso de oferta de PET importado y proteger la competitividad de los recicladores estadounidenses.

Al mismo tiempo, la organización pidió que México y Canadá queden excluidos de cualquier posible medida comercial, debido a la importancia de las cadenas de suministro integradas en América del Norte.

La industria estadounidense del reciclaje de PET ha llegado a un punto crítico. Sin una intervención oportuna, continuarán los cierres de plantas, la pérdida de empleos y la reducción permanente de la capacidad nacional de reciclaje. Steve Alexander, presidente y CEO de la Asociación de Recicladores de Plástico (APR).