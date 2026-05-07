Durante el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes 2026 “Gobiernos Eficientes, Ciudades Resilientes”, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó la transformación que se ha tenido en la entidad con la aplicación de políticas públicas del Cambio con Honestidad y Atención a las Causas.

La mandataria municipal participó en el panel “Calidad de vida”, donde también estuvieron presentes los y las alcaldesas de Zihuatanejo, La Paz, San Mateo Atenco y Salamanca, detallando cómo en un año y medio de gobierno, Ecatepec ha logrado cambios radicales.

Azucena Cisneros presenta avances de Ecatepec en foro nacional

El evento se realizó en la Ciudad de México con el objetivo de intercambiar experiencias y soluciones entre gobiernos. Además, de compartir cómo las administraciones logran superar dificultades, cómo manejar los recursos para los programas sociales y cómo mejorar la tecnología.

Ecatepec fue presentado como modelo de recuperación territorial y calidad de vida (cortesía)

Azucena Cisneros señaló que Ecatepec se ha posicionado como modelo de recuperación territorial y calidad de vida, en base a las políticas del Cambio con Honestidad y Atención a las Causas.

Asimismo, explicó que cuando asumió el cargo, el 1 de enero del 2025, Ecatepec era el quinto municipio más poblado del país y contaba con una elevada cifra en nivel de marginación, pues de acuerdo con el Coneval, el 43.5% de los habitantes vivían en pobreza.

Ecatepec fue presentado como modelo de recuperación territorial y calidad de vida (cortesía)

De igual manera, recordó que el municipio enfrentaba grandes problemas de inseguridad, escasez de agua potable y calles en mal estado. Además, Ecatepec era considerado uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad del país.

En este contexto, Azucena Cisneros subrayó que el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, ha sido fundamental para superar los rezagos del municipio, con una inversión de más de tres millones de pesos.

Ecatepec fue presentado como modelo de recuperación territorial y calidad de vida (cortesía)

Por otra parte, destacó que la seguridad ha mejorado con la implementación de la estrategia del Mando Unificado Zona Oriente, así como la participación de elementos de la Marina y de la Guardia Nacional.

Finalmente, Cisneros Coss enfatizó que Ecatepec se ha mantenido a la baja en las incidencias de delitos de alto impacto; además, se han mejorado las vialidades, se han recuperado espacios públicos, se ha fortalecido el suministro de agua y se han colocado más de 115 mil lámparas en calles, como parte de una estrategia integral para el desarrollo del municipio.