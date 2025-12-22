Un grupo armado quema recicladora en Uruapan, Michoacán la madrugada de este lunes 22 diciembre.

Al rededor de las 02:30 horas de la madrugada vecinos cercanos a la recicladora ubicada en la colonia 12 de diciembre en Uruapan se percataron de las llamas y el humo que dejó este incendio al parecer provocado por un grupo armado.

Por ello llamaron a los servicios de emergencia, como los bomberos, quienes acudieron de manera inmediata a tratar de apagar el fuego.

Hasta tres horas tardaron bomberos en apagar incendio en recicladora de Uruapan por grupo armado; investigan extorsión y cobro de piso

Al sitio arribaron bomberos municipales de Uruapan que tardaron hasta 3 horas en apagar este incendio.

Debido a las llamas, así como al material que había en la recicladora fue que este incendio se propagó rápidamente, lo que causó una mayor dificultad en apagarlo.

A pesar de las llamas según reportes locales no hubo. heridos por este siniestro.

También la policía municipal de Uruapan, participó en las labores para apagar este incendio y durante en mismo acordonaron la zona para evitar daños materiales o heridos.

De igual forma con estas labores se logró prevenir que el fuego se extendiera a otros inmuebles cercanos.

Creen que este incendio fue provocado por un grupo armado que aventó bombas molotov a la recicladora de Uruapan.

Aunque por el momento no se ha podido determinar a que grupo armado pertenecía estos criminales.

Sin embargo de manera preliminar se sabe que por este incendio las autoridades de Michoacán podrían estar investigando este hecho.

Creen que el ataque estaría relacionado con cobro de piso y extorsión.

De igual manera tampoco hay reporte de personas detenidas por este siniestro que sorprendió esta madrugada del 22 de diciembre a vecinos de Uruapan.

Por ahora se evalúan los daños materiales que quedaron en la recicladora.