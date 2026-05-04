El priista Francisco Labastida Ochoa afirmó que México debe entregar “lo más rápido posible” a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Lo que más le conviene al país y al gobierno de la presidenta Sheinbaum es entregarlo lo más rápidamente posible, concluir el trabajo de investigación y entregarlo para que lo concluyan en Estados Unidos”. Francisco Labastida Ochoa

Durante una entrevista en Radio Fórmula, Francisco Labastida Ochoa sostuvo que esta medida beneficiaría al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, al permitir avanzar en las investigaciones fuera del país.

El ex candidato presidencial argumentó que la entrega de Rubén Rocha Moya responde a dudas sobre el sistema judicial mexicano, además de prever que las acusaciones en Estados Unidos continuarán escalando.

Acusaciones en Estados Unidos y salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa

La Fiscalía de Nueva York acusó a Rocha Moya de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, permitiendo el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense en cantidades significativas.

Tras las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador, argumentando que su decisión busca facilitar las investigaciones y demostrar que los señalamientos carecen de sustento.

Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal ante el Congreso de Sinaloa (Cortesía / Fotografía Cortesía)

El Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien asumió funciones el 2 de mayo y expresó respaldo al ex mandatario frente a las acusaciones.

Durante su toma de protesta, Bonilla reiteró que los señalamientos contra Rocha Moya son “falsos y dolosos”, retomando la postura pública que el propio político ha sostenido.

Por su parte, Rocha Moya ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguró que no ha cometido actos de traición, confiando en que las autoridades aclararán el caso.

El caso ha generado tensión política, mientras autoridades mexicanas y estadounidenses continúan con procesos paralelos que podrían derivar en nuevas acciones legales contra otros implicados.

En este contexto, Labastida advirtió que las investigaciones no concluirán con este caso, anticipando que podrían surgir más acusaciones relacionadas con redes del crimen organizado.