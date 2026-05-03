El diputado Héctor Yunes dio a conocer que el 2 de mayo de 2026, oficialmente presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por cómo lo está dirigiendo Alejandro Moreno.

Yunes recordó que llevaba militando en el PRI por más 45 años. Sin embargo, ahora que Alejandro Moreno está como presidente acusó que el partido está “secuestrado” y a punto de ser lleva “a la extinción”.

Héctor Yunes deja el PRI por la mala presidencia de Alejandro Moreno

El diputado local en Veracruz por la LXVII Legislatura, Héctor Yunes, informó que desde ayer presentó oficialmente su renuncia al PRI, pese a haber militado por más de 45 años.

Héctor Yunes informó que su renuncia al PRI se debe a la forma en que Alejandro Moreno está dirigiendo el partido, acusando que está “secuestrado” y que podría “llevarlo a su extinción”.

El diputado también calificó a Moreno de “impresentable”, así como de estar llevando al PRI a “un proyecto sin futuro”.

Además de asegurar que su renuncia es irrevocable, acusó que el PRI “fue por décadas el mejor partido de México”, pero ahora tiene “al peor presidente” al frente.

“Mi renuncia irrevocable al que fue por décadas el mejor partido de México y que hoy por la caciquil conducción del peor presidente de su historia, se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”. Héctor Yunes, diputado en Veracruz.

Héctor Yunes señaló que aunque ahora renunció al PRI, agradecerá “de por vida” y respetará al partido en el que se formó como político.

Hasta el momento, Yunes no ha informado si tiene el objetivo de unirse a otro partido político ahora que renunció al PRI.