El senador Raúl Morón acudió este martes 9 de junio a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para rendir su declaración dentro de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo.

Raúl Morón acudió al llamado de la Fiscalía por los señalamientos que hizo Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pero comentó que estos no tienen justificación pues no tiene relación con el caso.

Raúl Morón se presenta ante Fiscalía de Michoacán por asesinato de Carlos Manzo

Raúl Morón se presentó este martes en la Fiscalía de Michoacán luego de ser llamado como testigo en el asesinato de Carlos Manzo, pues videos lo señalarían como involucrado.

Raúl Morón acude a la Fiscalía para abordar el asesinato de Carlos Manzo (Raúl Morón Orozco)

Tiempo atrás, Grecia Quiroz presuntamente compartió a la Fiscalía videos en los que Carlos Manzo decía expresamente que, si algo le pasaba, responsabilizaba a:

Ante este material, la Fiscalía de Michoacán mandó a llamar a los tres políticos en calidad de testigos del caso. Raúl Morón reitera que el no es testigo porque no se encontraba en el lugar del asesinato.

Al llegar a la Fiscalía, el senador Raúl Morón rechazó cualquier vínculo con el crimen, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y demostrar que él no está involucrado.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 y, tras meses de investigación, suman 24 detenidos por el crimen, aunque las indagaciones del caso continúan.